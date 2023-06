Francia, oltre 667 fermati dopo la terza notte di disordini: continuano i saccheggi nel centro di Parigi

Sono 667 le persone fermate nella notte scorsa in tutta la Francia. Lo comunica il ministro francese dell'Interno Gérald Darmanin in un Tweet. Disordini collegati alle proteste per l'uccisione di Nahel, diciassettenne di Nanterre, da parte di un poliziotto. Mentre nel centro di Parigi continuano i saccheggi, anche nei negozi di Rue de Rivoli, a Nanterre si protrae una battaglia fra gruppi di giovani e polizia. Alcune centinaia di persone hanno tirato fuochi d'artificio e sassi contro le forze dell'ordine, costringendo gli agenti ad arretrare. In diverse località della cintura intorno a Parigi sono stati assaltati i commissariati. I Vigili del fuoco, subissati di chiamate, fanno appello a non intasare le linee.