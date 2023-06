Christophe Galtier, arrestato l'allenatore del Paris Saint-Germain

Manette per l'allenatore Christophe Galtier. Il tecnico francese, accostato nelle ultime settimane come successore del mister Luciano Spalletti (ex Napoli), è stato arrestato per «sospetti di discriminazione». Secondo l'agenzia France Press, Galtier è in custodia a Nizza con il figlio.dalle 8.45 di venerdì 30 giugno.

Galtier era stato accusato di insulti razzisti nei confronti dei giocatori del Nizza quando aveva allenato il club della Costa Azzurra. A metà aprile era stata aperta un'indagine preliminare per sospetti di discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa.