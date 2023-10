Gabriele Cirilli attacca Khaby Lame: «Se sai fare così, non puoi fare il presentatore»

Giovedì 19 Ottobre 2023, 07:05

Gabriele Cirilli è stato ospite dell’ultima puntata del celebre podcast “Tintoria”, condotto sulle piattaforme streaming dai due comici Daniele Tinti e Stefano Rapone. L’attore ha parlato molto di sé e della sua carriera ma anche della comicità contemporanea, non risparmiando una frecciatina a Khaby Lame. Anzi, proprio parlando del celebre influencer ha forse alzato un pochino i toni, dicendone di tutti i colori. La sua sarà stata un’invettiva contro la comicità contemporanea? Oppure se la sarà presa con Khaby senza se e senza ma? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



