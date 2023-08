Italia's Got Talent sbarca su Disney+: Elettra Lamborghini e Khaby Lame fra le novità. Ecco chi saranno i conduttori

Accendere il talento. Italia’s Got Talent ci prova ancora. Ci prova su Disney+ dal prossimo 1° settembre. Questa la prima novità. Le altre sono i conduttori, i giudici, il regolamento. A guidare, o meglio telecomandare la trasmissione non c’è più Lodovica Commello ma una coppia di comici napoletani: Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal. «Siamo molto fieri di essere stati scelti da IGT anche perché siamo i primi conduttori Under 30 con gli occhiali a presentare un programma». Curiosità: Aurora a 19 anni ha partecipato al programma arrivano fino in fondo, classificandosi al quinto posto. «Fossi arrivata prima l’avrei condotto da sola…». L’ironia non manca assolutamente. Non manca nemmeno a Frank Matano, decano del programma e Mara Maionchi. E a quanto pare nemmeno a Elettra Lamborghini («Mi sono trovata ad un tavolo dove c'era genuinità») e Khaby Lame, fenomeno assoluto dei social. «Quando mi hanno chiesto di fare il giudice non ci ho pensato un attimo. Non ho nemmeno chiesto quando mi pagavano. Ho detto subito di sì…». Un sì sincero perché «Io Italia’s Got Talent lo guardavo con la mia famiglia. Il mio Golden Buzzer lo do alla mia famiglia, a mia mamma e a mio papà. Se sono quello che sono è grazie a loro».

Per Mara Maionchi il nuovo cast assicura freschezza e “divertimento «Mi piace molto Khabi, è un ragazzo intelligente, Elettra è una bella gnocca.

Ogni volta che la guardo mi fa sempre venire un pensiero: ero giocava anch’io, ma non ero così.. ma mi consolo facilmente».

Novità anche nel meccanismo di gioco: il Golden Buzzer (il grande pulsante giallo che può essere premuto dai giudici) spedisce i concorrenti direttamente alla semifinale ma questo si aggiunge il Selection Time: «in ogni puntata - spiega Matano - noi giudici decidiamo una serie di finalisti. La finale si compone alla fine di ogni episodio».

Italia’s Got Talent vanta una storia di successo: con ben dodici stagioni all’attivo, sono stati oltre 1270 i concorrenti che hanno solcato il palco del talent show mostrando il proprio talento in ogni genere di disciplina alla ricerca dell’agognato “Golden Buzzer” dei giudici: cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente dove quello che conta è emozionare e divertirsi.

Alcuni di loro, grazie al programma, hanno raggiunto il successo e sono ora dei talenti affermati nel mondo della televisione, della musica e dei social, in Italia e non solo. Tra questi, solo per citarne alcuni, Max Angioni, Aurora Leone, Francesco Arienzo, Mary Sarnataro, Andrea Paris, Federico Martelli e gli Urban Theory.