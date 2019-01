Francesco Chiofalo: «Sono fuori pericolo, smettete di attaccare Selvaggia». E lei: «Qualcuno dovrà scusarsi»

Dopo l'annuncio choc e l'operazione, Francesco Chiofalo sta finalmente meglio. L'ex concorrente di Tempation Island ha rimosso la massa tumorale al cervello e attraverso i social ha tranquillizzato i suoi fan sul suo stato di salute. Meno tranquilla Selvaggia Roma, ex di “Lenticchio”, sommersa di insulti e minacce dagli hater dopo la scoperta della malattia di Francesco. La giovane ha già avuto modo di raccontare questi giorni difficili, tanto da arrivare a dichiarare: «Mi sto ammalando anche io».

In sua difesa è intervenuto lo stesso Francesco, che ha chiesto agli utenti dei social di smetterla con questo insensato accanimento contro la sua ex. Oggi però Selvaggia è nuovamente intervenuta sulla questione, annunciando di aver rilasciato un'intervista in cui racconterà tutta la verità. Chi è stato a minacciarla e, soprattutto, perché? Non ci resta che aspettare, ma intanto Selvaggia – attraverso le stories di Instagram - lancia il primo indizio: «Qualcuno dovrebbe chiedermi scusa».



