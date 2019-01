Francesco Chiofalo, la ex Selvaggia Roma minacciata di morte: «Mi sto ammalando, denuncio tutti»

«Sono stufa! Passare per una testa di ca… per 4 settimane di fila aver avuto minacce di morte a me, alla mia famiglia e al mio fidanzato». Selvaggia Roma sbotta dopo gli insulti e le minacce di morte subite su Instagram. L'ex compagna di Francesco Chiofalo è accusato di aver ignorato la malattia di "Lenticchio", operato al cervello per la rimozione di tumore. Chiofalo ha fatto sapere a tutti i fan di stare meglio e di essere stato dimesso dall'ospedale oltre ad aver condiviso sui social la foto della cicatrice. Ma le aggressioni social nei confronti di Selvaggia Roma proseguono.

Francesco Chiofalo in clinica dopo l'operazione al cervello: «Grazie a tutti per il vostro l'affetto»

«Ero stata in silenzio proprio per non esprimere niente sul fatto, ma poi avete disturbato la mia vita con questo schifo. Vergognatevi voi! Ora è il caso di dar voce alla verità». Ha proseguito l'ex compagna di "Lenticchio". «Oltre a dire la mia verità domani scattano denunce - spiega - A tutte le persone che fanno questo, che cercano di ammalare la gente. Che cercano di far male anche fuori un social. Sono molto preoccupata. Sono delusa, arrabbiata e schifata. Sono sempre stata forte , ma adesso sto dubitando della mia forza. Avendo avuto attacchi anche fuori i social. Questo è uno dei tanti attacchi. Io vi prego di smetterla. Non riesco più sul serio. Mi sto ammalando».



Ultimo aggiornamento: 15:09

