Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: «Non sento più la gamba». I video in lacrime sui social

Paura per Francesco Chiofalo, influencer e ex protagonista di diversi programmi di Canale 5 (da Temptation Island a La Pupa e il Secchione) che è stato ricoverato in ospedale a Catania. Il 33enne romano era in Sicilia per una serata a I Mori Lounge - Cavà, un locale a Ispica, in provincia di Ragusa. A raccontare le sue ore difficili è stato lui stesso con delle storie Instagram in diretta, dal momento in cui l'ambulanza lo visita a quando poi viene portato in ospedale e caricato su una barella. Nei video si sente Chiofalo dire «non sento la gamba», con una voce visibilmente preoccupata e rotta dal pianto, interrotta solamente dalle rassicurazioni del personale sanitario e poi degli amici che sono arrivato in ospedale.

Non è chiaro cosa sia successo, anche se a dare un aggiornamento è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano che ha detto di aver contattato Chiofalo: «Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo. Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare».

L'ultimo intervento al naso e le polemiche social

A giugno Chiofalo aveva dovuto affrontare un intervento al naso dopo il quale si era mostrato sui social con il volto tumefatto e con il sangue. Immagini che non tutti (per usare un eufemismo) avevano graito, tanto che era stato lui stesso a dover dare una spiegazione. Insomma, un altro capitolo di una saga che non convince in molti: una spettacolarizzazione del dolore sulla quale però non c'è da scherzare. Specialmente quando si tratta di salute. E la speranza infatti di migliaia di follower è che per il personal trainer e influencer non sia nulla di grave. Anche perché nella sua vita Francesco non è stato certo fortunato: nel 2019 gli fu asportata una massa tumorale, che per fortuna si rivelò benigna. Il cancro era localizzato al cervello, ma si sottopose ad una delicata operazione durata 7 ore.