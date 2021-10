Francesca Cipriani rivede il fidanzato al Gf Vip e va fuori di testa: due bodyguard costretti a intervenire

Martedì 5 Ottobre 2021, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 12:08

E' nota (soprattutto) per la sua esuberanza. Non solo fisica. E ancora una volta Francesca Cipriani fa parlare di sè al Gf Vip in onda ieri su Canale 5. Complice la visita del fidanzato Alessandro Rossi che l'ha mandata letteralmente fuori di testa, la showgirl si è attirata non poche critiche. «Francesca… se mi prometti che non ti agiti, ti dico che puoi andare fuori e incontrare il tuo fidanzato», ha esordito Alfonso Signorini. Apriti cielo. Una corsa seguita da urla e tremori, nonostante la concorrente fosse stata ‘freezata’ dal gioco (cioè non potesse muoversi). «Ho messo due bodyguard, non potete toccarvi», ci tiene precisare Signorini. «Ma non ce l’ha il Covid lui, lo so che non ce l’ha», ha immediatamente replicato lei riferendosi al fidanzato. A quel punto il ragazzo è entrato e, non appena lo ha visto, Cipriani ha cominciato a urlare e si è avvicinata a lui, tanto che i due uomini della sicurezza sono dovuti intervenire.

“Mi manca tutto di te – le ha detto Alessandro -, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non mi posso dimenticare di te”. E poi ha aggiunto: “Il cane ca**va ovunque, l’ho dovuto portare via”. “Si chiama Chicco l’abbiamo dovuto portare ai suoi genitori naturali, la mamma di Francesca non riusciva a pulire casa”, ha spiegato in seguito. Alla fine Francesca si è dovuta arrendere e, dopo un altro scambio di battute, è tornata in Casa dai suoi compagni.