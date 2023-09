Flavio Repetto, morto a 92 anni il «re del cioccolato» e patron della Novi

È morto a 92 anni a Novi Ligure il fondatore e titolare della storica azienda dolciaria Elah-Dufour-Novi, Flavio Repetto, il "re del cioccolato" a cui il presidente della Repubblica Sandro Pertini nel 1985 conferì l'onorificenza di Cavaliere al merito del lavoro.

Repetto, chi era il "re del cioccolato"

Nato nel dicembre del 1931 a Lerma (Ovada), all'età di 14 anni si trasferì con la famiglia a Genova, dove di giorno lavorava come cameriere e di sera studiava ragioneria all'istituto Avanzini.

Tornato a Lerma, decise di avviare un'attività in proprio, l'azienda vinicola Vallechiara per l'imbottigliamento del vino e all'inizio degli anni sessanta fondò la Generale Ristorazione S.p.A. lanciando la prima ristorazione collettiva di qualità, arrivando a servire 50 mila pasti al giorno fornendo aziende come Ansaldo, Italsider, Michelin, Fiat, Finmeccanica ed Erg. Nel 1975 acquisì la maggioranza della Sibeto, società di imbottigliamento e distribuzione della Coca Cola per il Piemonte e la Valle d'Aosta e costruì uno stabilimento a Biella. Nel 1981 iniziò il percorso nel settore dolciario, quando inizialmente decise di acquisire i marchi Elah e Dufour, assieme allo stabilimento di Genova Pegli.

IL MARCHIO NOVI

Nel 1985 acquisì la Novi, fondata nel 1903 da Giovanni Battista Gambarotta, e decise di formare il gruppo Elah-Dufour-Novi (portando il marchio Novi anche all'estero), arrivando a un fatturato di oltre 130 milioni di euro. I funerali avranno luogo lunedì 11 settembre alle 14.30 nella chiesa della Collegiata a Novi Ligure, successivamente sarà sepolto nel cimitero di Camogli (Genova) nella cappella di famiglia.