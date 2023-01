Flavio Briatore, il Campidoglio boccia i tavolini all'aperto del suo ristorante di via Veneto. La rabbia dell'imprenditore: «In Italia non si può lavorare»

Il Crazy Pizza di Briatore a Roma rischia di perdere i suoi tavolini all'aperto. Allo spazio esterno del locale dell'imprenditore a via Veneto arriva il no del Campidoglio. Il Crazy Pizza romano, finita l'emergenza Covid, rischia di perdere il suo Dehor. Il permesso per l’occupazione dell’area scadrà a giugno e la prima richiesta di proroga è stata bocciata. Dopo il ricorso al Tar, è stato chiarito che a non convincere il Campidoglio è stata la relazione tecnica per la nuova e permanente occupazione di suolo pubblico.

Ma Briatore non ci sta e sfoga la sua rabbia in un'intervista rilasciata a Repubblica.

«In Italia è così, non si può lavorare. Anche se devo dire che, a differenza di Roma, a Milano non hanno fatto alcun problema per prorogarci l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, abbiamo due terrazze». L'amministrazione capitolina ha fornito una lista di prescrizioni alla società che gestisce il locale e ottenuti gli adeguamenti richiesti ha detto no. Ora Flavio Briatore ha inviato una seconda richiesta per poter continuare a sfruttare ombrelloni, tavole e sedie nello spazio esterno. È tutto in mano a Roma Capitale.

L'ira dell'imprenditore

«Abbiamo dato una grande mano a via Veneto, ora aprirà Nobu (la catena di ristoranti giapponesi di Robert De Niro ndr). Se poi cominciamo a dire che i tavoli danno fastidio... comunque ora vedremo», l'imprenditore, che è stato uno tra i pochi a scommetere su una silente Via Veneto, è arribbiato. «Siamo al 60% oltre il budget previsto. Non so cosa sia successo, i rapporti con il Campidoglio sono buoni». I tavoli e le sedie, ad occhio, non ostruiscono il passaggio pedonale e nessuna lamentela è arrivata degna di nota. «Abbiamo avuto qualche problema condominiale, ma con il Crazy Pizza non diamo davvero fastidio a nessuno».