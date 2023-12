Fiorello affitta casa a Sanremo davanti al Teatro Ariston: ecco da dove si collegherà con Amadeus

Viva Rai 2 si trasferisce a Sanremo, corpo di ballo compreso. Ad anticiparlo è il Secolo XIX che svela che Fiorello "ha infatti affittato un appartamento al primo piano del palazzo che si trova proprio di fronte all’Ariston, con un terrazzino che si affaccia direttamente sul red carpet. Si trova sopra un bar che si chiama Gelatè, dirimpettaio di un altro terrazzino storico, quello nato con le celebri interviste di Vincenzo Mollica".

L'appartamento in affitto

L’alloggio, aggiunge il quotidiano di Genova, sarà utilizzato anhce per collegamenti in diretta con Amadeus durante le serate del Festival. "I due amici a pochi metri di distanza, uno sul palco dell’Ariston e l’altro a fare le «divaniadi festivaliere» proprio come altri milioni di italiani".

Fiorello potrà contare sulla presenza fisica degli artisti che dovranno uscire dall'ingresso principale del Teatro Ariston e salire a casa dello showman nel palazzo di fronte. Con Fiorello a Viva Rai 2 by night dovrebbe esserci Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutti gli altri protagonisti della trasmissione. Magari con l'aggiunta, come un anno fa, di Alessia Marcuzzi. A quanto pare non mancherà nemmeno il glass, piazzato proprio davanti all’Ariston.

Fiorello sul palco

A guadagnarci sarà lo spettacolo con Fiorello, che salirà sul palco per la serata conclusiva della kermesse della canzone italiana e sarà, come si augurava Amadeus, protagonista tutte le sere con i suoi interventi. "Intanto - scrive ancora il Secolo XIX - i Tir della Rai hanno scaricato all’Ariston altre parti della scenografia che è in costruzione da una decina di giorni e che dovrebbe essere ultimata per la metà del mese di gennaio". A Sanremo lunedì scorso c'era anche Amadeus che ha effettuato un sopralluogo davanti al teatro per verificare la possibilità di "far arrivare sul red carpet del Festival addirittura i carabinieri a cavallo del carosello storico dell’Arma con la celebre carica di Pastrengo della quale ricorre il 175° anniversario". Novità anche in piazza Colombo dove il Comune ha demolito le strutture del vecchio solettone e dove il palco dei live avrà un aspetto tutto nuovo, con la possibilità di ospitare ancora più pubblico. Prossima trasferta prevista a inizio anno per girare i consueti spot di lancio del sul ultimo Festival di Sanremo.