Giovedì 1 Luglio 2021, 08:22 - Ultimo aggiornamento: 08:27

Temptation Island, Filippo Bisciglia annuncia a sorpresa: «Divento papà...». Fan entusiasti. Ieri sera in onda su Canale 5 il dating show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. E proprio alla vigilia della prima puntata, il conduttore ha annunciato una novità dalle colonne del settimanale Nuovo.

«Divento papà con la benedizione di Maria De Filippi», titola la rivista. Insomma, dopo un lungo fidanzamento con Pamela Camassa, i due innamorati hanno deciso di allargare la famiglia. E anche Maria De Filippi sarebbe stata messa al corrente.

Al momento, non ci sarebbe nessuna cicogna in arrivo. Ma l'idea c'è e i lavori sarebbero in corso. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan della coppia Bisciglia-Camassa: «Siete bellissimi, auguri!». Intanto, è iniziata la prima puntata del reality dei sentimenti. L'avventura ha inizio.

