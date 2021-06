Filippo Bisciglia, il post fa preoccupare i fan: «Non amo parlare di cose private, ma è un momento difficile...».

Giovedì 24 Giugno 2021, 07:20 - Ultimo aggiornamento: 07:28

Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island che partirà il prossimo 30 giugno, ha condiviso un post su Instagram che ha fatto preoccupare i fan. Ecco le sue parole: «Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa … Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme… Papà ti amo ❤️ … P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente… #tiamo #papá #insieme». Filippo Bisciglia rivolge, dunque, parole di sostegno e amore al suo papà. Immediati i commenti preoccupati dei fan: «Tutto il nostro sostegno...». E ancora: «Auguri per il tuo papà». «Forza».

