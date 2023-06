Ike Turner Jr (figlio di Tina Turner) arrestato per possesso di crack e metanfetamine

Ike Turner Jr, il figlio adottivo dei defunti cantanti statunitensi Ike e Tina Turner, è stato arrestato ad Alvin (Texas) per possesso di crack e metanfetimine. Secondo quanto riferisce People, il fatto è avvenuto lo scorso 6 maggio, ma la notizia è stata resa nota solo ora. Ike Jr, 64 anni, è ancora detenuto in Texas: non ha pagato la cauzione per il rilascio, fissata a 70mila dollari.

Turner era stato fermato ad un semaforo dalla polizia perché la sua auto - una Ford Fusion bianca del 2013 - viaggiava con un faro non funzionante. Gli agenti lo hanno colto in flagrante proprio mentre cercava di ingoiare le sostanze stupefacenti che portava con sé. Una mossa disperata per impedirne il sequestro. A bordo dell'auto di Turner c'era anche una donna, identificata come Jessica Salinas-Esquivel, a sua volta accusata di possesso di droga.

Il rapporto difficile con i genitori

L'arresto di Ike Turner Jr. è avvenuto 18 giorni prima della morte della madre, che si è spenta lo scorso 24 maggio nella sua residenza di Küsnacht, in Svizzera. In una vecchia intervista del 2018 lo stesso figlio adottivo della cantante aveva raccontato che non si parlava con la madre da oltre un decennio. Anche Ike senior aveva avuto un passato legato a doppio filo con la droga: il cantante era deceduto nel 2007, all'età di 76 anni, proprio a causa di un'overdose.