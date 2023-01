Sposa invita tutti gli ex fidanzati al matrimonio e li fa sedere allo stesso tavolo: «Così vedono cosa si perdono...»

La vendetta è un piatto che si serve freddo. Quando poi lo si serve - nel vero senso della parola - non a una ma a più persone insieme, dà ancora più gusto a chi l'ha preparato. Ed è così che la storia di una sposa - come racconta il Mirror - è diventata virale: la ragazza ha invitato tutti i suoi ex fidanzati al suo matrimonio, li ha fatti sedere allo stesso tavolo con un intento subdolo e preciso: «Volevo che vedessero cosa si stavano perdendo», ha detto (sottintendendo «dopo avermi piantata»).

Viaggio di nozze per le Maldive rovinato. «Una puzza orribile in aereo, una signora è rimasta scalza per 10 ore»

Sposa invita i suoi ex al matrimonio

Un breve video del ricevimento dopo la cerimonia è stato condiviso online e mostra tutti gli ospiti - gli ex fidanzati ignari del fatto che si sarebbero trovati tutti lì assieme - seduti col volto cupo attorno al tavolo. Fingevano tranquillità, ma dai loro volti traspariva imbarazzo. La vendetta della sposa aveva fatto centro.

IL VIDEO

Girato nella provincia cinese di Hubei l'8 gennaio, il video mostra anche un cartello sul tavolo - scritto in cinese - che recita "Tavolo degli ex fidanzati". Ex che non pare si stiano godendo molto la festa. Alcuni hanno cercato di "annegare" il fastidio nel vino, altri erano visibilmente in difficoltà nel vedere la donna felice nel "suo" giorno. Il loro imbarazzo è stato alimentato dal fatto che il loro tavolo - molto "premurosamente" preparato e messo in bella vista - aveva rubato l'attenzione di molti altri ospiti. La vendetta era stata servita.