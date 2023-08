Ferragosto, Meloni e Salvini (ma non solo) in Puglia. Da Cortina alla Sicilia ecco dove passano le ferie i politici italiani

Ferragosto e Puglia. Una data e un luogo che vanno a braccetto per la politica italiana. In particolare per i rappresentanti del governo. Che hanno scelto in buon numero il Tacco d'Italia per passare la Festa dell'Assunzione.

A partire dalla premier, Giorgia Meloni, in ferie in una masseria di Ceglie Messapica, nel Brindisino. Con lei - che ha lasciato ieri la Puglia per qualche ora per raggiungere in traghetto l'Albania su invito del premier Edi Rama - il marito, la figlia, la sorella Arianna e il cognato, il ministro Francesco Lollobrigida.

Giorgia Meloni, vacanze (e lavoro) in Albania: il viaggio in traghetto, tutti i dettagli della visita a sorpresa. Con lei Andrea Giambruno e la figlia Ginevra

Ferragosto, ecco dove lo hanno passato i politici

In Puglia, un po' più a Nord della Regione, anche il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha deciso di passare il Ferragosto nella città che diede in natali a Domenico Modugno: «Polignano a mare, che meraviglia», scrive Salvini a commento di una foto postata sui social che lo ritrae in compagnia della fidanzata, Francesca Verdini, nella località barese.

Il leader della Lega, in look vacanziero con camicia in lino rosa, ha alle spalle uno degli scorci più suggestivi della Puglia: Lama Monachile, piena di bagnanti. Il ministro non è l'unico del suo governo ad aver scelto la Puglia come luogo per trascorrere qualche giorno di vacanza, lontano dai palazzi romani.

Non solo Puglia

In Puglia sono di casa il leader M5S Giuseppe Conte e il ministro Raffaele Fitto. Pugliesi anche i capogruppo in Senato di Pd Francesco Boccia e di Fi Licia Ronzulli. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, sono rispettivamente sul Lago di Garda e nel Catanese. Cortina la scelta della ministra per le riforme Elisabetta Casellati. Il leader di Azione Carlo Calenda ha passato ferragosto in viaggio: «Finalmente si parte, sulle orme di D'Artagnan e Eisenhower, alla conquista del Bastione di Saint Gervais e di Omaha Beach», scrive su Twitter, «per insegnare ai ragazzi perché “non possiamo non dirci occidentali”. E perché vale la pena combattere per rimanerlo». Meta finale Normandia con la famiglia, sui luoghi dello sbarco del ’44:

E mentre la ministra del Turismo Daniela Santanché, si divide tra Cortina e il Twiga a Forte dei Marmi, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha deciso di restare a Roma. In agenda una riunione con i Direttori generali e la visita alla mostra "Gladiatori nell’Arena".