Chiara Ferragni, Simona Izzo polemica: «Una carriera basata sul nulla, deve la fortuna a sua madre»

Simona Izzo, nel corso della puntata del 27 Dicembre de La vita in diretta, programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, è tornata nuovamente sullo scandalo balocco che ha colpito Chiara Ferragni. Senza mezzi termini Simona Izzo ha attaccato duramente l'influencer definendola come una donna che ha creato una carriera sul nulla. Queste sue dichiarazioni hanno portato ad un botta e risposta con il conduttore.

L'attacco di Simona Izzo

Simona Izzo, senza messe misure non ha parlato solamente di Chiara Ferragni ma ha anche chiamato in causa la madre, Marina Di Guardo: «Ha donato un milione di euro perché per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda.

La risposta di Alberto Matano

Alberto Matano, da altro canto ha cercato di tutelare la figura di Chiara Ferragni con queste parole: «Va dato atto che c'è una grande capacità imprenditoriale... anche di aver percepito quello che sarebbe stato lo sviluppo dei social, non si tratta di una cosa così semplice».

Il caso Balocco-Ferragni: cosa è successo

Chiara Ferragni nelle ultime settimane sta facendo parlare di sè a causa dello scandalo con la Balocco. L'influencer e la Balocco sono state multate dall'antitrust per la campagna promozionale di natale 2022 del pink christmas, che attraverso le vendite del pandoro avrebbe dovuto sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino per la ricerca sull'osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare un nuovo macchinario. L'unica problema è che i soldi erano stati già stanziati. Nonostante il video di scuse pubblicato sui suoi canali social la Ferragni, ha ricevuto una multa da parte dell'Antitrust per pubblicità ingannevole. L'influencer da un punto di visto reputazionale, con questo gesto ha " sporcato" la sua immagine, tante le risposte in termini di pubblico, i suoi follower, che hanno deciso di non seguirla più sui suoi canali social ma anche risposte da parte della politica, in particolare dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sul palco di Atreju ha rilasciato queste dichiarazioni: “Gli infuencer non sono quelli che promuovo panettoni facendo credere si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari”.

Indagano le procure, a Milano e Prato si aggiunge la Procura di Trento

Aperto un fascicolo conoscitivo dopo l'esposto del Codacons, La Procura di Trento come Milano e Prato ha aperto un fascicolo sul caso Balocco-Ferragni. si tratta di un fascicolo conoscitivo, ossia senza ipotesi di reato e senza indagati, aperto dopo l'esposto presentato dal Codacons in seguito alla multa dell'Antitrust che condanna le società coinvolte per «pratica commerciale scorretta». Il Codacons, lo scorso 18 dicembre, ha inviato un esposto in cui chiama in causa anche le Procure di Trento e Bolzano, oltre ad altre 104 di tutta Italia, e chiede di aprire indagini sul territorio per la possibile fattispecie di truffa aggravata a danno dei consumatori.