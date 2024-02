Ferragni e Fedez, la "vendetta" di Myrta Merlino: «Da un litigio all'altro, si è giocato la famiglia»

«Da un litigio all'altro, si è giocato la famiglia». Ci va giù pesante Myrta Merlino con Fedez, commentando la rottura con Chiara Ferragni. La conduttrice di Pomeriggio 5, ha pubblicato un post su X, con il quale si è tolta un sassolino dalla scarpa dopo i diverbi recenti con i rapper. La notizia della separazione, anticipata giovedì da Dagospia, ha spezzato (forse definitivamente) il sogno Ferragnez e ha dato forza a chi da tempo parlava di crisi nella coppia.

Il precedente tra Myrta e Fedez

Fedez aveva criticato Merlino e Pomeriggio 5 per gli inviati piazzati sotto casa del rapper.

E Myrta aveva risposto così. «Lo voglio dire a Fedez, con tutto il rispetto enorme che porto per lui, che quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo, i mass media sono nella buona e nella cattiva sorte - aveva Myrta Merlino dal salotto di Pomeriggio 5 -. Quindi oggi sì, devo dirti la verità, è una notizia che Chiara Ferragni sia stata indagata per truffa aggravata, una grande notizia perché Chiara Ferragni è una potenza sia dal punto di vista delle opinioni che dal punto di vista del budget, visto che parliamo di un impero da 40 milioni di euro».