Ferragnez, i meme sulla separazione: da «Pensati libero» a «Dillo all'avvocato», social scatenati

È stata la notizia più condivisa, più discussa, più chiacchierata e forse più inaspettata di ieri. Ha fatto il giro del mondo, dei social, dei siti web ed anche dei telegiornali. Arrivata come un fulmine a ciel sereno (ma non per tutti), l'indiscrezione sulla rottura dei Ferragnez in poche ore ha generato un flusso incredibile di commenti, post e tweet su qualsiasi piattaforma. Da Instagram a Twitter, passando per Facebook, TikTok e Threads, migliaia di utenti hanno commentato la separazione della coppia, pubblicando e condividendo meme. Da «Pensati libero» a «Dillo alla mamma, dillo all'avvocato», passando per «Unico», le immagini (e i commenti) diventati già iconici.

