Fedez e la truffa da 100mila di un ex dipendente per «zaini e materiali di scuola»: ma l'uomo è stato assolto

Nessuna truffa. Un ex dipendente con il ruolo di amministratore delegato della Doom srl, la «Dream of ordinary madness», società del cantante Fedez e gestita da sua madre Annamaria Berrinzaghi, è stato assolto a Milano con formula piena dall'accusa di aver architettato una truffa da 100 mila. A deciderlo è stato il giudice monocratico della sesta sezione penale, Paolo Guidi, che ha scagionato M.G, imputato per tentata truffa, con la formula «perché il fatto non costituisce reato».

Fedez e la truffa, la vicenda

Secondo l'indagine coordinata dal pm Alessandro Gobbis e chiusa nel gennaio 2022, il presunto raggiro, scoperto dalla madre di Fedez, riguarderebbe la sponsorizzazione per un noto marchio di zainetti.

Bochicchio, le vittime di nuovo raggirate per recuperare i soldi. Il giornalista Mattioli: «Si sono presi 5mila euro»

Roma, minicar come discoteche: è rivolta all’Olgiata. «Marmitte truccate e stereo disturbano la quiete»

Secondo la prospettazione accusatoria non condivisa dal Tribunale, l'allora dipendente avrebbe fatto in modo che la differenza di 100mila euro venisse versata a una società per la quale avrebbe dovuto cominciare a lavorare di lì a poco. «Dopo aver letto le motivazioni, che saranno depositate in 70 giorni - ha spiegato l'avvocato Davide Montani, difensore assieme alla collega Simona Ceretta - con l'amministratore delegato valuteremo eventuali azioni risarcitorie nei confronti della società e di coloro che hanno sporto querela per i danni di immagine e professionali subiti»