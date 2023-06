Fedez e il tatuaggio di «Vittoria brutta», il tatuatore rompe il silenzio: «La foto è orribile è vero, mi merito gli insulti. Ecco cosa ho sbagliato»

Fedez e il tatuaggio («brutto») di Vittoria piovono critiche. Il marito di Chiara Ferragni è finito (ancora) al centro delle critiche per l'ultimo tattoo che si è fatto sulla coscia dedicato all piccola di casa Ferragnez. Il volto imbronciato di Vittoria viene immediatamente postato dal papà orgoglioso e la foto fa il giro del web. «Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia…E poi tatuatevelo», la frase fa ridere ma i fan si dividono tra chi apprezza e chi no. Ma per i più quel tatuaggio è «brutto» e Federico dovrebbe «denunciare il tatuatore». Dopo giorni di commenti negativi interviene il tatuatore del cantante.

Fedez e il tatuaggio "brutto" di Vittoria

Gabriele Anakin spiega su TikTok perchè il tatuaggio di Vittoria è brutto: «Sono colui che ha osato tatuare “Vittoria brutta” a Fedez.

Ma la verità non è mai come sembra: «Ma vi posso assicurare che non era così brutto. Io fino a oggi nella mia vita non ho mai avuto rimpianti. Oggi il rimpianto più grande della mia vita è aver airdroppato la foto di quel tatuaggio a Federico».

Il tatuatore rompe il silenzio

Fedez non si smentisce mai, non riesce proprio a tenrsi le cose per se neanche per qualche ora, così appena avuta la foto decide di postarla, ma l'effetto, ovviamente, non è dei migliori. «La foto è stata fatta subito dopo aver fatto il tatuaggio, e per chi non lo sapesse, per chi non è tatuato, il tatuaggio appena fatto gronda sangue, è rosso, gonfio, fa schifo. Semplicemente andavamo molto di corsa, abbiamo fatto sta foto, gliel’ho mandata e lui l’ha condivisa. Sono dispiaciuto non tanto per la m**da che mi sono preso, ma per il fatto che sono consapevole che il tatuaggio sia bello». Poi Gabriele conclude: «Ringrazio Federico che ha capito la situazione, e senza che io gli dicessi niente ha messo le storie del tatuaggio effettivo».