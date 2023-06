Maturità, dalla Meloni alla Ferragni, da Damiano dei Maneskin a Fedez: com'è andato l'esame dei famosi?

Dal 60/60 di Meloni, Conte e Renzi al 78/100 di Chiara Ferragni, passando per la “bacheca vuota” di idoli generazionali come Fedez e Damiano dei Måneskin. L’esame di Maturità è un passaggio (quasi) obbligato, che accomuna vecchie e nuove generazioni di volti noti di casa nostra. Ma come è andato il loro esame? Spesso questa domanda viene posta ai diretti interessati da Skuola.net: il portale per studenti è solito indagare sul passato studentesco dei famosi. Ecco quindi le conferme e le sorprese di questa attività investigativa.

I voti dei politici italiani

Tra i politici attuali, ce ne sono alcuni che si sono distinti sin dai tempi della scuola, guadagnandosi persino, in alcuni casi, la reputazione di “secchioni”. Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte ed Enrico Letta sono sicuramente tra questi, visto che hanno tutti conseguito il punteggio massimo (60/60). Un riconoscimento speciale è stato conferito dalla commissione d'esame, l'equivalente dell'onorificenza massima per gli studenti delle superiori, anche all'ex Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Si aggiunge poi uno dei ministri più giovani del Governo precedente, Luigi Di Maio, il quale ha ottenuto il punteggio di 100/100. Altra eccellenza è Roberto Speranza, ex Ministro della Salute durante il periodo pandemico, che ha ottenuto anche lui 60/60. Si accoda ai migliori degli ultimi anni, quelli con punteggio di 100/100, anche la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

Ma la lista non finisce qui. Anche Elly Schlein, giovane segretario del Partito Democratico, può considerarsi una punta di diamante dell’istruzione italiana: ha infatti raggiunto traguardi eccellenti, non solo ottenendo il massimo dei voti (media di 6/6, secondo la votazione dello specifico cantone svizzero), ma vincendo pure il premio Maraini per i migliori risultati dell’anno di Maturità per il suo indirizzo.

Buon risultato anche quello raggiunto da Patrizio Bianchi, ex Ministro dell’Istruzione: non è uscito dalle superiori con il massimo dei voti ma con un comunque ottimo 56/60. Mentre sull’attuale ministro, Giuseppe Valditara, sappiamo solo che nel 1979 ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Berchet di Milano, ma il voto rimane un'incognita. L’esponente della Lega Matteo Salvini, invece, è stato promosso alla Maturità con 48/60.

Dal diploma al palco: la maturità dei personaggi dello spettacolo

Non è mancata l’ansia ad Andrea Delogu, conduttrice radiofonica e televisiva, quando ha dovuto affrontare il suo esame di Maturità.

E’ stata proprio lei a rivelarlo al portale Skuola.net: “Ricordo che appena è finita mi si è alzata la febbre a 38 per quanto ero tesa". Per lei il minimo indispensabile per guadagnarsi il diploma di Liceo Scientifico a indirizzo Informatico.

Al contrario, Leo Gassman ha ricordi estremamente positivi su questo momento. Il cantautore romano ha rivelato di aver frequentato il liceo Classico da cui si è diplomato con un ottimo 96/100. Si è scoperto invece ‘secchione’ Giovanni Caccamo: durante i cinque anni di Liceo Scientifico, il cantautore siciliano si è dimostrato uno studente brillante, concludendo il percorso scolastico con un 100 e lode. Ottima anche la votazione della signora della Tv Maria De Filippi: è uscita da scuola con 52/60. Tra gli altri capisaldi della televisione, da segnalare Carlo Conti, che ha raccontato di aver preso il massimo dei voti, 60 su 60.

Non è andata male a Lorenzo Fragola, cantautore e vincitore dell’ottava edizione di X-Factor, che si è diplomato con un signor 85/100. Il trio Federica Abbate, Tania Cagnotto e Francesca Chillemi ha chiuso l’esperienza scolastica con la stessa votazione: 67/100. Diana Del Bufalo, attrice e volto televisivo, non ha un bel ricordo della sua Maturità: per lei solo 60/100. Tra gli sportivi, invece, se il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri ha ottenuto un ottimo 80/100, l’attaccante Mario Balotelli ha chiuso con il minimo: 60/100. Tra i più attempati che hanno sostenuto l’esame con la vecchia votazione espressa in sessantesimi, bene Aldo Montano con 54/60 e la conduttrice e giornalista Cristina Parodi, che si è diplomata con 60/60.

L’esame di Stato delle star del web

E poi ci sono le stelle del web. Partendo da quella più luminosa, grazie ai suoi quasi 30 milioni di followers su Instagram e altri 6 e rotti su TikTok - per non parlare di altre vetrine tra cui il suo blog The Blonde Salad - cioè Chiara Ferragni, che ha confermato un buon 78 come voto finale al suo percorso al Liceo Classico.

Gabriele Vagnato, creator e tiktoker tra i più seguiti dalla Gen Z, ha invece rivelato di aver vissuto una Maturità all’insegna dell’incertezza. Sì perché anche se alla fine la stella di TikTok ha preso 93/100 ricorda benissimo di essere stato assalito dall’ansia. La sua fu la famigerata Maturità delle buste: “Adesso quel sistema è stato completamente bocciato, ma non mi spiegherò mai la decisione di far scegliere al caso l'andamento del proprio orale”.

Rimanendo nel vasto mondo del digitale, il trio di youtuber degli Autogol ha rivelato - ospite di Skuola.net - di aver vissuto una Maturità piuttosto serena. Così è stato per Michele Negroni e Alessandro Iraci, che hanno sostenuto la Maturità nel 2006. Lorenzo Trolli, ultimo membro del trio, l’ha sostenuta nel 2008 e anche lui l’ha ricordato con entusiasmo.

Gli idoli generazionali… senza diploma

Ma poi c'è anche chi la maturità non l’ha proprio ottenuta, come i rapper Emis Killa e Fedez: loro hanno preferito la carriera artistica. Stessa sorte per Kim Rossi Stuart il quale, invece, ha lasciato il liceo artistico per dedicarsi alla recitazione. Nel 2017 si parlò a lungo di Gigio Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain, che dopo aver rinunciato agli esami quell’anno per una vacanza, riuscì a rimediare con un bel 70 l’anno successivo.

La lista dei diplomi mancati è assai lunga e annovera altre due stelle d’eccezione: Blanco e Sangiovanni. I due giovani cantanti avrebbero dovuto entrambi sostenere l'esame di Maturità nell'edizione 2022. Ma per via di vari impegni lavorativi hanno dovuto accantonare la scuola per concentrarsi sulla carriera musicale, senza nemmeno optare per uno studio da privatisti. Compare in questa speciale rassegna anche Damiano David, frontman dei Måneskin. Il cantante ha rivelato di non aver concluso gli studi: dopo tre bocciature al liceo linguistico ha infatti deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua passione.