Fedez, il regalo per Leone e Vittoria è una frecciata a Chiara Ferragni: «Nella mia nuova casa potranno vivere concretamente»

Fedez, Leone e Vittoria, insieme a Miami lontani da Chiara Ferragni. Il papà e i suoi bambini sembrano sereni insieme nonostante il periodo complicato che stanno attraversando dovuto alla separazione del rapper dalla influencer che, in questi giorni, non ha mai pubblicato nulla nei propri canali social.

Anche se Fedez è lontano chilometri e chilometri da Milano, questo non gli impedisce di pensare all'arredamento della sua nuova casa. Uno in particolare è un regalo che il cantante desiderava molto fare ai suoi bambini che vorrebbe si sentissero sempre sereni e a loro agio nella nuova abitazione del papà. E nel suo commento, i fan hanno notato un attacco diretto alla ex.

Il post Instagram di Fedez

Fedez ha arredato la sua nuova casa anche pensando ai suoi bambini Leone e Vittoria. Il salotto, ad esempio, è ricco di giochi arcade e attrazioni varie.

Un "mobile" speciale che il cantante ha pensato di regalare ai suoi figli è un "muro" di Lego (realizzato dall'artista Dante Dentoni) al cui interno ci sono i personaggi preferiti dei piccoli. Per Leone, gli Avangers, per Vittoria, Elsa e Olaf di Frozen. La didascalia che accompagna il post sembra una frecciata diretta alla ex: «Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che "la nuova casa del papà" sia più "la nostra nuova casa", in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa».

«Io immagino Chiara leggere queste cose con la morte nel cuore, come se fino ad ora lui non avesse vissuto», scrive un utente nei commenti. «Stai uscendo da una relazione tossica», commenta un altro. «Finalmente i bambini hanno una vita normale e non sono più dei manichini da pubblicizzare», fa notare un altro.

La vacanza a Miami

La vacanza a Miami di Fedez e famiglia sembra stia procedendo nel migliore dei modi. Leone e Vittoria, poi, si divertono molto a giocare con i nonni che il rapper si diverte a immortalare con le espressioni più improbabili.