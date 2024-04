Chiara Ferragni sparita dai social da una settimana: sta male o strategia per recuperare credibilità? Che fine ha fatto

Chiara Ferragni non dà più sue notizie sui social da una settimana. Un'eternità per chi, come lei, ci ha costruito un impero su post e storie Instagram. Eppure, a giudicare dagli ultimi contenuti condivisi, l'imprenditrice digitale sembrava non aver alcuna intenzione di mollare: il suo viaggio a Dubai - in compagnia di figli, sorella e madre - era stato condiviso sui social con dovizia di particolari, come se nulla fosse successo. E invece tante cose sono accadute da dicembre a oggi, dalla multa milionaria dell'Antitrust per il pandoro-gate alla separazione dal marito Fedez.

Che fine ha fatto Chiara Ferragni

La Ferragni, una volta tornata a Milano, si è chiusa in un inedito silenzio social.

Il suo ultimo post risale al 30 marzo, poi sono arrivati alcuni strani commenti, con cui rispondeva in maniera piuttosto decisa (e insolita) ai follower che la criticavano. Poi il nulla assoluto. Muto anche il canale Telegram aperto di recente. Un silenzio assordante, che arriva in concomitanza proprio della vacanza di Fedez con i figli Leone e Vittoria a Miami.

Sta male o strategia social?

Che la lontananza dei bambini abbia dato modo a Chiara Ferragni di fermarsi e riflettere sulla sua vita? Secondo alcune voci - firmate Dillinger News, Dagospia e investigatore social Alessandro Rosica - l'imprenditrice starebbe «malissimo», si sarebbe «chiusa a riccio» e passarebbe «le giornate dalla psicologa». Indiscrezioni naturalmente non confermate. In una recente intervista Fabrizio Corona le aveva consigliato di «sparirire per un po'» al fine di recuperare credibilità agli occhi di brand e follower. La Ferragni ha forse seguito il consiglio dell'ex re dei paparazzi? Ancora una volta siamo nel campo delle ipotesi. Ma resta un fatto, oggettivo, incontrovertibile: mai prima d'ora Chiara Ferragni era rimasta in silenzio social per così tanto tempo, nemmeno dopo la multa per il pandoro Balocco. In quell'occasione rimase senza postare per "soli" quattro giorni.