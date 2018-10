Fedez contro il GF Vip: «Mi hanno minacciato di morte, ma in tv il cibo viene sprecato»

Fedez ne ha abbastanza. Dopo essere stato travolto dalle polemiche per la festa al Carrefour di Milano, torna sui social per sfogarsi e lanciare frecciatine contro il Grande Fratello Vip. Il party organizzato da Chiara Ferragni è finito nell'occhio del ciclone perché la coppia è stata accusata di sprecare il cibo, ma per Fedez ci sono trasmissioni che fanno di peggio.

In un video pubblicato su tutti i suoi canali social, Fedez allude al gioco della vasca e rinfaccia ai followers e all'opinione pubblica l'attitudine a "usare due pesi e due misure" quando si tratta di critiche. Non nomina mai il Grande Fratello Vip, ma la descrizione della sfida è così dettagliata da indurre a pensar che ce l'abbia proprio contro il reality.

Nel filmato torna a scusarsi con i fan per aver giocato con gli alimenti durante la sua festa di compleanno, ma spiega di essere stato oggetto di terribili minacce e di aver catalizzato su di sé e su tutta la sua famiglia l'odio del web. Alcuni hanno anche preteso di cacciare l’artista da X Factor. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì scorso, i telespettatori hanno assistito a una prova che, appunto, aveva il cibo al centro, ma non è la prima volta che succede. Come già fatto nelle scorse edizioni, alcuni dei concorrenti del reality vengono chiusi in una stanza buia e costretti ad indovinare quale tipo di cibo viene gettato loro addosso.



«Io - dice nel video - in questa settimana ho ricevuto minacce di morte, persone che hanno contattato i servizi sociali per togliermi mio figlio, persone che hanno lanciato una petizione per estromettermi da X Factor. Queste cose mi hanno destabilizzato però in questo momento sono un pochino perplesso. Se giocare con il cibo è deplorevole e meritevole di tutti questi commenti, dovrebbe essere sbagliato in tuttti i contesti. Per questa benedetta festa al supermercato si è scatenato un caso di Stato, eppure in televisione ho visto vasche con cibo lanciato su persone e gente che spacca angurie con i pugni e grandi risate. Quello di lanciare il cibo nelle vasche mi dicono sia una ricorrenza che esiste da anni. Ovviamente non voglio criticare le trasmissioni, ma il messaggio che passa è il medesimo: si può scherzare e fare spettacolo con il cibo. Francamente mi interrogo sul perché di 'due pesi e due misure'».

