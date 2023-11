Fedez a Domenica In da Mara Venier: l'intervista registrata in onda il 3 dicembre. Da Sanremo allo stop a Belve, cosa era successo tra lui e la Rai

Fedez torna in Rai. Precisamente a Domenica In con un'intervista (registrata), che andrà in onda domenica 3 dicembre. La questione di un ritorno sulla rete era stata al centro del dibattito per il divieto dell'intervista a Belve di Francesca Fagnani. Poi l'ad Roberto Sergio aveva però chiarito che Fedez non era stato "epurato" e che avrebbe avuto «spazio in Rai in futuro».

Sanremo e le polemiche per l'intervista a Belve

Meno di un anno fa il "caso" Sanremo, dove Fedez, invitato sul palco da Rosa Chemical, era stato protagonista di un bacio che aveva sollevato un polverone non solo televisivo, ma anche familiare.

E prima ancora c'erano state le accuse di censura contro i suoi interventi su Lega e omofobia al Concerto del Primo maggio. L'ultimo "caso" si era verificato con l'intervista a Belve saltata: «È vero che la dirigenza Rai non ha ritenuto opportuna la partecipazione di Fedez - aveva spiegato Fagnani - una decisione che non condivido, né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno».

«Non c'è una volontà di chiudere con lui – ha spiegato recentemente l’ad Rai – e mi dispiace che la cosa sia stata collegata ai suoi problemi di salute e mi auguro di poterlo ascoltare e incontrare». Ora, secondo le indiscrezioni, Fedez sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, ma l'intervista sarà registrata per andare poi in onda il 3 dicembre.