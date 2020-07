Chiara Ferragni, Fedez risponde alle critiche dopo la visita al museo: «Allora ditelo che ce l'avete con lei»

Fedez non ci sta. Lo shooting fotografico di Chiara Ferragni agli Uffizi ha scatenato le solite, prevedibili, polemiche social, così il rapper ha deciso di affrontare la questione con un tweet polemico, in cui paragona il trattamento ricevuto da sua moglie con quello riservato a un'altra star della musica italia: «Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mahmood girato all’interno del museo Egizio: OK. Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO. Ma allora dite semplicemente che vi sta sui co****ni a prescindere e pace fatta».

Ma allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e pace fatta 💖 — Fedez (@Fedez) July 18, 2020

Insomma, Fedez vede una certa disparità di trattamento, dovuta a una presunta antipatia nei confronti della Ferragni. Quello dell'ex giudice di X Factor, naturalmente, non è un attacco a Mahmood - il cui video viene definito «bellissimo» - ma semplicemente una difesa nei confronti della moglie, troppo spesso oggetto di critiche sui social.