Fedez toglie la foto di Chiara Ferragni dal profilo instagram, immagine da single al posto di quella con i figli

La saga dei Ferragnez continua, ma non è la terza stagione della serie tv famigliare che aveva appassionato i fan. La separazione sembra essersi accentuata nelle ultime ore, con un nuovo psicodramma in atto. I segnali, come spesso accade quando si parla di Chiara Ferragni e Fedez, si trovano sui social e sembrano inequivocabili.

Fedez cambia la foto del profilo

L'ultima mossa arriva da Fedez.

Mentre Chiara Ferragni è a New York per un viaggio di lavoro, il rapper cambia la foto profilo su Instagram. Via il ritratto di famiglia con la moglie e i figli, adesso c'è solo una sua foto. Lo stesso aveva fatto Chiara prima che si sapesse dello scoppio della crisi. Insomma, se due più due fa quattro, anche in questo caso sembra difficile non credere che qualcos'altro possa essere successo.

Il messaggio di Fedez: l'hai voluto tu

Come se non bastasse il cambio foto, spulciando tra le stories di Fedez appare una canzone. Pubblicata due volte, prima cantata e poi con una parte specifica del testo, si tratta di "L'hai voluto tu". Facile pensare che i due indizi social siano collegati e possano essere un messaggio diretto alla moglie. «Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito Se gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso», è la parte di testo pubblicata dal rapper.

Le sorelle di Chiara smettono di seguire Fedez

Per i più scettici, c'è anche un terzo indizio social che racconta l'accentuarsi della crisi. Valentina e Francesca Ferragni, le due sorelle di Chiara, hanno smesso di seguire il cognato su Instagram. Cercando tra i follow di entrambe, il profilo del rapper non appare più. Ancora presente, invece, tra i seguiti di Chiara e di sua mamma Marina.

Le accuse: lui bacia un'altra mentre la difende

L'ultimo colpo di scena nell'affare gossip del momento arriva poche ore dopo le accuse a Fedez (pubblicate e poi cancellate) di Elisa De Panicis. L'influencer che nel 2020 aveva anche partecipato al Grande Fratello Vip, ha fatto sapere che alla Fashion Week di Parigi, avrebbe visto Fedez baciare un'altra donna (dall'identità misteriosa).

«Questo è un insulto anche a tutte le donne», ha scritto De Panicis commentando la copertina de L'Espresso dove Ferragni è truccata come un clown. Poi ha fatto riferimento alle storie di Fedez e ha pubblicato un'altra immagine dove scriveva a caratteri cubitali: «Fedez che a Parigi si è limonato una tipa davanti a me per tre ore e, adesso, difende Chiara per la copertina... Ma dico io? Senza parole...». La storia cancellata dal profilo dell'ex gieffina è finita subito sui social.