Ferragni, avvocati in Procura per depositare documenti sul caso pandoro. E si valutano azioni legali per la copertina Joker

Nell'ambito dell'inchiesta per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni, uno degli avvocati dell'influencer si è presentato oggi in Procura a Milano per depositare alcuni documenti. Si tratta, in particolare, delle carte richieste dalla Guardia di Finanza, che ha fatto già numerose acquisizioni di atti. Al centro dell'inchiesta ci sono una serie di operazione commerciali, tra cui quella sull'ormai noto Pandoro "Pink Christmas", effettuate con presunta pubblicità ingannevole sulla beneficenza.

Come forma di collaborazione con gli inquirenti, in pratica, la difesa ha fatto avere dei documenti che la Procura ritiene utili per le indagini, coordinate dall'aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli.

Ferragni-Joker, gli avvocati valutano azioni legali

Nel frattempo, da quanto si è saputo, i legali di Ferragni stanno anche valutando i contenuti del servizio pubblicato oggi da "L'Espresso" sulle società dell'imprenditrice per capire se e quali azioni legali intraprendere. Già ieri i legali avevano «diffidato l'editore» del settimanale «dalla pubblicazione» del «numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all'esito delle verifiche sul contenuto dell'articolo».