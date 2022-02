Federica Panicucci, una tegola cade sulla sua auto per il forte vento: «Viva per miracolo»

Le forti raffiche di vento su Milano stanno causando danni in tutta la città. A denunciare l'ennesimo episodio di oggi, lunedì 6 dicembre, è Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, che è rimasta coinvolta in un brutto incidente legato al maltempo. Una tegola volata ha centrato in pieno il tetto della sua autovettura, incrinando il vetro. Dopo il grande spavento, la conduttrice ha pubblicato la foto su Instagram: «Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resisistito. Sono viva per miracolo » ha commentato.

