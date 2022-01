Italia's Got Talent, tutte le sorprese della prima serata

Apertura brillante per la nuova stagione di Italia’s Got Talent. La trasmissione diretta da Lodovica Comello ha registrato 461.000 spettatori medi e una share dell'1,2%, pari a un +25% rispetto al debutto su pay dello scorso anno.

Brillante l'esordio in giuria di Elio, che ha usato il Golden Buzzer per premiare il cantante Antonio Vaglica, studente di 18 anni proveniente da Mirto Crosia (CS), già sicuro di essere tra i protagonisti della finale del prossimo 23 marzo. Tra le esibizioni più sorprendenti, una poiana addestrata è salita sulla testa di Federica Pellegrini su comando dell'animal trainer 35enne Davide Varrucciu e il menestrello Leonardo Maria Frattini di Legnago (Verona), che hadedicato una serenata a Mara Maionchi, la quale ha promesso di dargli il suo numero. Applausi anche per i coniugi torinesi Simone e Serena che hanno ballato su 4 stili diversi di salsa in 100 secondi.