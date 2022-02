Leonardo de Amicis, chi è il direttore musicale di Sanremo 2022 ospite a "Oggi è un altro giorno": età, carriera, compagna, figli

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma trasmesso su Rai Uno dalle 14:00 e condotto da Serena Bortone. Ospite di oggi sarà Leonardo de Amicis, direttore musicale di Sanremo 2022. Conosciamolo meglio.

Leonardo De Amicis, la carriera del direttore musicale di Sanremo 2022

Leonardo De Amicis ha 58 anni è nato nel 1963 a Roma, ma è cresciuto con la famiglia a L'Aquila studiando organo e pianoforte presso il conservatorio. Negli anni Ottanta produce l'album "Viva!" con Riccardo Cocciante e lavora come produttore in Europa e Stati Uniti. Nel 1999 è scelto come compositore, direttore e produttore del disco-evento di papa "Giovanni Paolo II Abbà Pater". Nel 2001 è direttore d'orchestra del concerto di Capodanno in piazza del Quirinale, del David di Donatello e della Festa della Repubblica.

In Rai ha condotto l'orchestra di Sanremo Giovani 2001 ha realizzato le musiche dei programmi diretti da Roberto Bolle "La mia danza libera" e "Roberto Bolle danza con me". Ha inoltre curato gli arrangiamenti e diretto l'orchestra per decine di programmi collaborando con Gianni Morandi, Raffaella Carrà, Gigi d'Alessio, Massimo Ranieri (tra cui "C'era un ragazzo" con Gianni Morandi, "Stasera pago io" con Fiorello (2001) e "Sogno e son desto" con Massimo Ranieri). Dopo essere stato direttore artistico per la RAI nel programma "Ti lascio una canzone" condotto da Antonella Clerici ha ricoperto il ruolo di

nelle tre edizioni del Festival di Sanremo condotte da Amadeus (2020, 2021, 2022).

Leonardo De Amicis, vita privata: compagna, figli

Su Twitter si definisce come "Musicista e padre amo i miei figli la mia famiglia la musica la mia compagna e le cose giuste.Uomo moderno con retrogusto analogico". La compagna, come si evince dalle foto pubblicate su Instagram è la cantante e showgirl italiana Sabrina Marinangeli. Il suo Instagram, per chi volesse seguirlo è @leodeam63.