Federer, tutti le vittorie: dai 20 titoli Slam (otto trionfi a Wimbledon) alle sei Atp Finals

Roger Federer ha anunciato oggi il ritiro dal tennis gocato, arrendendosi in pratica agli infortuni. L'ultima partita del campione svizzero è stata la sconfitta contro il polacco Hubert Hurkacz ai quarti di Wimbledon 2021. Dopo, l'ennesima operazione al ginocchio e gli inutili tentativi di riprendere l'attività dopo un lungo periodo di stop. La sua è una carriera di grandissimi successi. Epica la rivalità con Rafa Nadal. Il bilancio degli scontri diretti è a favore dello spagnolo (24-16), ma molti di questi sono stati ottenuti sulla terra battuta. Sulle superfici veloci il bilancio è a favore dello svizzero.

Federer si ritira dal tennis a 41 anni: «La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo»

Federer, i suoi successi

Roger Federer vanta 20 successi in 31 finali del Grande Slam, terzo tennista di tutti i tempi dopo Nadal (22) e Djokovic (21). Questo il suo palmares: 8 Wimbledon (record assoluto), 6 Australian Open, 5 US Open e 1 Roland Garros. Oltre ai già citati 20 Slam, ha vinto 6 ATP Finals (record) e 28 Masters 1000. Nel suo palmarès figurano inoltre 24 ATP 500 e 25 ATP 250, 1 Coppa Davis con la nazionale svizzera (la prima nella sua storia) e 3 Laver Cup.

Federer, tutte le finali Slam

1. Wimbledon, 6 luglio 2003. Federer b. Philippoussis 7-6 (5), 6-2, 7-6 (3)

2. Australian Open, 1 febbraio 2004. Federer b. Safin 7-6 (3), 6-4, 6-2

3. Wimbledon, 4 luglio 2004. Federer b. Roddick 4-6, 7-5, 7-6 (3), 6-4

4. US Open, 12 settembre 2004. Federer b. Hewitt 6-0, 7-6 (3), 6-0

5. Wimbledon, 3 luglio 2005. Federer b. Roddick 6-2, 7-6 (2), 6-4

6. US Open, 11 settembre 2005. Federer b. Agassi 6-3, 2-6, 7-6 (1), 6-1

7. Australian Open, 29 gennaio 2006. Federer b. Baghdatis 5-7, 7-5, 6-0, 6-2

8. Wimbledon, 9 luglio 2006. Federer b. Nadal 6-0, 7-6 (5), 6-7 (2), 6-3

9. US Open, 10 settembre 2006. Federer b. Roddick 6-2, 4-6, 7-5, 6-1

10. Australian Open, 28 gennaio 2007. Federer b. González 7-6 (2), 6-4, 6-4

11. Wimbledon, 8 luglio 2007. Federer b. Nadal 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6, 6-2

12. US Open, 9 settembre 2007. Federer b. Đoković 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4

13. US Open, 8 settembre 2008. Federer b. Murray 6-2, 7-5, 6-2

14. Roland Garros, 7 giugno 2009. Federer b. Söderling 6-1, 7-6 (1), 6-4

15. Wimbledon, 5 luglio 2009. Federer b. Roddick 5-7, 7-6 (6), 7-6 (5), 3-6, 16-14

16. Australian Open, 31 gennaio 2010. Federer b. Murray 6-3, 6-4, 7-6 (11)

17. Wimbledon, 8 luglio 2012. Federer b. Murray 4-6, 7-5, 6-3, 6-4

18. Australian Open, 29 gennaio 2017. Federer b. Nadal 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3

19. Wimbledon, 16 luglio 2017. Federer b. Čilić 6-3, 6-1, 6-4

20. Australian Open, 28 gennaio 2018. Fededer b. Čilić 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-1