Fabio Volo ha una nuova fidanzata, ecco il primo bacio alla luce del sole: mistero sull'identità della ragazza

Fabio Volo si è di nuovo innamorato. Ancora una volta. Le foto in esclusiva di Diva e Donna lo mostrano felice e sorridente accanto alla sua nuova fiamma. Una ragazza dall'identità ancora sconosciuta. L'unica cosa che si sa è che non appartiene al mondo dello spettacolo.

I due, per salutarsi, si scambiano un bacio appassionato in mezzo alla strada, senza timore di essere osservati. La sofferenza per la separazione dalla ex compagna Johanna Hauksdóttir con cui ha vissuto dieci anni della sua vita sembra essere stata superata.

«Quel che è certo - scrive il settimanale - è che è la prima volta che Volo si mostra alla luce del sole con una nuova donna dopo la fine della lunga relazione con Johanna Hauksdóttir».

Con Johanna si erano conosciuti a New York nel 2011, grazie ad amici comuni: dal loro amore, durato dieci anni e sempre protetto da una grande riservatezza, sono nati due bambini, Sebastian e Gabriel. «Poi - continua Diva e Donna - un paio di anni fa, erano iniziate a circolare le voci di una crisi tra i due, finché, un anno fa, Volo ha definitivamente confermato la rottura».

Per fortuna i rapporti con Johanna sono rimasti ottimi: «La separazione non è un fallimento - aveva detto tempo fa - I rapporti si evolvono, conta l’intelligenza. Io non credo di amare meno la madre dei miei figli. E non credo che lei ami meno me. C’è un modo di sta- re insieme diverso. Oggi ci preme creare un ambiente amorevole per i nostri figli».

In questi mesi Fabio Volo ha dedicato anima e corpo al suo ultimo romanzo, Tutto è qui per te. Ma nelle pause tra la scrittura e gli impegni in tv e in radio ha riaperto il suo cuore a una donna misteriosa "con cui - sembra - la relazione va avanti ormai da qualche mese".