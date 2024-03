Fabio Volo a Le Iene, la nuova fidanzata, il diploma di terza media, i guadagni: le curiosità sull'attore e scrittore

Fabio Volo, il cui vero nome è Fabio Bonetti, è un famoso personaggio televisivo, scrittore noto soprattutto per il grande successo dei suoi bestseller, e anche attore. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui, dalle curiosità sulla sua carriera, alla biografia, fino alla sua vita privata.

Il lavoro nel panificio

Fabio Volo è nato a Calcinate in provincia di Brescia, il 23 giugno 1972, sotto il segno del Cancro, da Fiore e Giovanni, i suoi genitori. Dopo aver preso la licenza media ha frequentato il Liceo, lasciandolo e andando a lavorare come panettiere nel negozio del padre, con cui non ha mai avuto un ottimo rapporto. Ha raccontato a La Repubblica:“Lavoravo con mio padre al panificio e a un certo punto ho detto basta. Lasciavo la mia famiglia in condizioni economiche precarie e sembrava che abbandonassi la nave che affondava. Non è stato facile: sia andarmene sia entrare in un nuovo mondo”.

Radio e tv

Da giovanissimo si appassiona alla musica elettronica, in particolare al sottogenere Eurodance, e produce alcune canzoni. Una di questa si intitola Volo: da qui deriva il suo nome d’arte. Passa però poi alla conduzione radiofonica: infatti diventa conduttore e speaker per Radio Capital nel 1996, ottenendo grande successo. A proposito di radio, condurrà poi Il Volo del Mattino su Radio deejay, trasmissione che lo vede protagonista tra il 2000 e il 2012 e poi di nuovo dal 2013. Nel frattempo diventa anche un volto tv. Dal 1998 al 2001conduce Le Iene su Italia 1.Ha condotto anche Il Volo in diretta su Rai 3 in seconda serata nel 2012.

I libri

Amplia le sue prospettive lavorative diventando anche scrittore: Volo con i suoi libri, a partire dal primo, Esco a fare due passi, uscito nel 2001, ha riscosso un enorme successo. Risultati simili per tanti altri romanzi. Tra questi anche Il tempo che vorrei, Una gran voglia di vivere, Una vita nuova e Tutto è qui per te. Radio, tv, libri ma non solo: Fabio Volo è stato pure protagonista di film: tra questi Matrimoni e altri disastri con Luciana Littizzetto e Margherita Buy, Studio Illegale, Il giorno in più, oltre alla sit-com Untraditional.

La vita privata

Fabio Volo ha avuto una lunga relazione con Jóhanna Hauksdóttir, una donna islandese.

Dove vive

Dopo un lungo corteggiamento, i due hanno iniziato a convivere insieme nel 2011. Dalla loro relazione sono nati due figli: Sebastian nel 2013 e Gabriel nel 2015. Nonostante siano stati a lungo innamorati, sembra che sul finire del 2019 la loro storia sia entrata in una fase di crisi che avrebbe portato, nell’estate del 2020, alla definitiva separazione. Secondo quanto riferito da Chi, i due avrebbero deciso infatti di lasciarsi di comune accordo, ma di rimanere comunque in buoni rapporti per il bene dei figli. Fabio Volo, nei giornali di gossip, è stato paparazzato mentre in pieno giorno bacia quella che dovrebbe essere la sua fidanzata ma di cui non si conosce l’identità, essendo estranea al mondo dello spettacolo.

Risiede a Brescia, dove è nato. Per un periodo è andato anche a vivere insieme alle sua famiglia a Ibiza, dove ha lavorato al suo libro Una gran voglia di vivere (2019). Ha anche abitato a New York ed è una città che ama e in cui torna spesso.

Quanto guadagna

Fabio Volo è una vera star. Secondo una ricerca degli istituti di ricerca Nielsen e Gfk, sull’anno 2016, i guadagni di volo per la vendita del libro È tutta vita sono stati 101mila euro. Numeri importanti visto che nel gennaio del 2024 risultava l’italiano vivente ad aver venduto di più, raggiungendo la cifra di 16 milioni di libri venduti.

I debiti del padre

Ha raccontato in un’intervista a Il Corriere della Sera che il suo più grande successo nella vita è stato quello di poter pagare i debiti del padre. “Mio padre purtroppo ha sempre avuto grandi problemi economici, pignoramenti, sono cresciuto dentro questa bolla della povertà. Non che non ci fosse da mangiare, ma il non poter fare le cose. Quando sono stato fortunato abbastanza da aiutarli ho pagato i suoi debiti, ho comprato casa per loro e li ho mandati in pensione qualche anno prima. Il più grande successo della mia vita è stato quello” ha raccontato.