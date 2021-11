Ariccia, red carpet a Palazzo Chigi con le premiazioni del "Castelli Romani Film Festival": attori e i registi premiati (foto Sciurba)

Ariccia, "Red Carpet" anche ai Castelli Romani, dopo quello romano di alcuni giorni fa, nella sala maestra del principesco Palazzo Chigi, in piazza di Corte, si è tenuta la quinta edizione del "Castelli Romani Film Festival Internazionale", organizzato dal patron Marco Di Stefano con la collaborazione di Antonio Flamini e Fabrizio Pacifici. Così nel paese delle fraschette e della porchetta più buona e ricercata del mondo sono arrivati per ritirare i premi per i loro film e cortometraggi numerosi personaggi del grande schermo, accolti dal sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli, dalla sindaca di Frascati Francesca Sbardella e dagli assessori di Lanuvio Valeria Viglietti e Alessandro De Santis, cittadine dei Castelli Romani che ha aderito all'iniziativa . La serata è stata presentata dalla simpatica ed esilarante attrice showgirl Emanuela Tittocchia, protagonista dell'isola dei famosi edizione 21. La sempre splendida Anna Falchi, ha fatto da madrina alla manifestazione cinematografica, mentre i premi della giuria presieduta dal regista, scenografo, costumista Gianni Quaranta sono andati a : Andrea Roncato, Vincenzo Bocciarelli, Antonella Ponziani, Adriana Russo, Greg, Lino Banfi (alla carriera), Enzo Salvi (er cipolla), Benedicta Boccoli, Morena Gentile, Eliana Miglio e la giovane astro nascente del cinema italiano Elisa Faccioni, un metro e novanta di bellezza al naturale su una lunga cascata di capelli biondi. Premiati anche i registi Chiara Sani, Pier Francesco Campanella, Giancarlo Scarchilli, Stefano Apolloni, Angelo Longoni e la moglie Eleonora Ivone e il durettore della fotografia Blasco Giurato. I premi assoluti sono andati come Miglior film a "Ostaggi" con la regia di Eleonora Ivone, con cast prestigioso e migliore opera prima a " Vecchie Canaglie" di Chiara Sani, con Lino Banfi, Andrea Roncato e Greg . Finale di serata con la cena terminata alle prime ore della notte preparata dall'executive chef Ermanno Bravetti a base di prodotti tipici e vini dei Castelli Romani, con la porchetta appena uscita dai forni ariccini a farla da padrona. Foto Luciano Sciurba