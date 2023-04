Isola dei Famosi, Ilary Blasi non sopporta Enrico Papi? «Guarda che litighiamo», la frecciatina in diretta

Enrico Papi è un conduttore sopra le righe e Ilary Blasi di certo non è una conduttrice "istituzionale". Le uscite di Papi non sembrano essere apprezzate dal pubblico dei social che intravedono dei probabili dissapori anche con l'ex moglie di Francesco Totti.

Nel momento della proclamazione del primo eliminato dell'isola dei Famosi, Papi ha sfilato di mano la busta alla Blasi che si lascia sfuggire un «Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose». Un momento apparentemente ludico che non è sfuggio però al pubblico dei social che non sta apprezzando molto l'irruenza di Papi. Inoltre secondo un rumors diffuso da TVBlog, la sensazione del pubblico potrebbe avere radici concrete. Sembrerebbe infatti che durante la prima puntata la Blasi abbia chiesto «a chi di dovere di farlo “tornare in carreggiata”». Sarà tutto vero o è un nuovo gioco creato ad hoc come quello tra la Blasi e Alvin?