Elisabetta Tulliani, il padre attacca la figlia: «E' esaurita, parla e straparla. Lei e Fini sono sempre rimasti uniti»

Sergio Tulliani, 81 anni, papà di Elisabetta Tulliani, parla dopo le richieste di condanna ai figli e all'ex leader di An Gianfranco Fini nel processo che vede al centro la vendita della casa di Montecarlo, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale. E assicura: «È tutto falso, sono tutte cose inventate». Sergio, contattato telefonicamente dal Corriere della Sera, non ha risparmiato considerazioni personali che di fatto scaricano la figlia Elisabetta Tulliani che di recente - sentendo il dovere di confessare le sue responsabilità - ha svelato: «Ho nascosto a Gianfranco Fini la volontà di mio fratello di comprare la casa di Montecarlo. Non ho mai detto a Fini la provenienza del denaro che ero convinta fosse di mio fratello; il comportamento spregiudicato di mio fratello rappresenta una delle più grandi delusioni della mia vita».

Fini e Elisabetta Tulliani, il gelo nella (ex?) coppia in tribunale e la separazione mai ufficializzata dopo l'accusa di "tradimento" per la casa di Montecarlo

L'attacco alla figlia

«Elisabetta è esaurita, sparla e straparla.

Per fortuna, malgrado tutto, lei e Fini sono rimasti uniti». Sergio ha negato di essere entrato nella casa di boulevard Princesse Charlotte 14 e ha respinto l'etichetta di latitante nei confronti del figlio Giancarlo Tulliani, prendendo le sue difese e precisando che ha lavorato a Dubai ed è tornato lì dopo essersi trasferito a Montecarlo. «Giancarlo ha studiato dai preti, è semplice e onesto», è la tesi del padre.

La replica di Fini

Nella giornata di lunedì dalla Procura di Roma è arrivata la richiesta di condanna a 8 anni per Gianfranco Fini, 9 anni per Elisabetta Tulliani, 10 anni per il fratello Giancarlo e 5 anni per il padre Sergio. Dal suo canto l'Avvocatura dello Stato ha chiesto l'assoluzione per l'ex presidente della Camera nel processo per riciclaggio. Fini, secondo cui era scontata la richiesta di condanna da parte della pubblica accusa, ha affermato di continuare "ad avere fiducia nella giustizia" in ragione della sua "completa estraneità" rispetto a quanto gli è stato addebitato.