Elettra Lamborghini, malore in volo: «Ho vomitato senza interruzione, la peggior giornata della mia vita»

Un viaggio aereo davvero poco piacevole per Elettra Lamborghini, che sul volo di ritorno da Miami verso l'Italia ha raccontato di aver accusato un forte malessere: «Ho vomitato senza interruzione, mai successo», spiega nelle storie Instagram. La cantante ha iniziato a sentirsi male poco prima di imbarcarsi: «Forse la peggiore giornata della mia vita - scrive - ho iniziato a vomitare e avere la tachicardia». Dopo aver dormito per 17 ore, ha fatto sapere di stare meglio: «Mi sa che ho preso un virus», spiega ai fan.

Il malore in aereo, forse un virus

Come ha lei stessa raccontato, una volta arrivata ha dormito per ben 17 ore di fila. «Non mi era mai successo di vomitare in mezzo alla strada sinceramente e nemmeno ininterrottamente in aereo, giuro è qualcosa che non auguro a nessuno», dice in una delle storie, in cui stringe tra le braccia il suo cagnolino. «A parte l'imbarazzo, 10 ore di volo non sapendo come il tuo corpo possa reagire…». «Povero baby mi è stato accanto tutto il tempo, che fortunata che sono. Ora sto tornando a casa barcollante e senza energie, spero di stare meglio prima possibile». Dopo una rigenerante dormita di 17 ore, Elettra Lamborghini ha rassicurato i follower: «Ora mi sento meglio. Penso che possa essere stato un virus».