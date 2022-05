Elettra Lamborghini svela la statua di cera che le ha dedicato il museo Madame Tussauds di Amsterdam

Elettra Lamborghini è la prima star italiana ad avere una statua di cera dedicata esposta al Madame Tussauds Amsterdam. Dopo mesi di attesa, ora l'opera realizzata dagli artisti olandesi è finalmente terminata ed è stata presentata a Milano dalla stessa cantante. Il museo l'ha scelta in quanto la star è stata considerata celebre anche in Olanda per il suo matrimonio con il Dj Afro Jack, originario dei Paesi Bassi.

Le sedute per realizzare la statua

A gennaio Elettra Lamborghini aveva comunicato su Instagram ai propri fan che la statua era in corso di realizzazione. Sul social aveva postato anche diverse storie in cui raccontava le sedute di tre ore davanti agli scultori, che hanno preso le sue misure, scattato centinaia di foto e persino effettuato una scansione 3D per riprodurre fedelmente le caratteristiche del suo fisico.

La scultura, realizzata materialmente a Londra, verrà collocata in estate nel museo olandese, accanto a Beyoncé, Ariana Grande e Justin Bieber.