Elena Sofia Ricci choc: «Violentata a 12 anni in vacanza da un amico di famiglia»

A 12 anni sono stata abusata. Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi, inconsapevolmente, nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia».





Ultimo aggiornamento: 13:36

Tra pochi giorni il suo viso tornerà a farci compagnia su Raiuno con la nuova serie di(in onda dal 10 gennaio):, una delle attrici più amate del cinema e della tv italiana, ha svelato un particolare terribile del suo passato in un’intervista al quotidiano Libero.L’attrice, 57 anni, dopo oltre 40 anni e dopo la morte della mamma ha deciso di vuotare il sacco, parlando di uno stupro avvenuto quando era una bambina. «Ora che mia mamma è venuta a mancare posso parlare con libertà - ha detto -L’uomo, racconta Elena, è stato poi arrestato perché lei stessa non era l’unica vittima e altre persone lo avevano denunciato. L’attrice è stata sempre in prima linea per il movimento #metoo e contro gli abusi ai danni delle donne nel mondo dello spettacolo: «Nel mio caso si tratta di pedofilia, ma un abuso resta un abuso - ha aggiunto - Nessun uomo ha il diritto di usare il proprio potere per abusare di una donna. Quando una bambina che diventa ragazza è fragile, può arrivare a pensare di non meritarsi nulla e che deve vendersi. Non è sempre facile dire no».