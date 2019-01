Flavio Briatore, insulti al figlio Nathan Falco: «È un ciccione». E lui risponde agli haters

I cosiddetti "leoni da tastiera" hanno preso di mira Nathan Falco, il figlio di nove anni di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Davanti a insulti come «Tuo figlio è un ciccione» o «Deve perdere peso», l'imprenditore non è riuscito a restare in silenzio e ha risposto agli "haters" su Instagram. E la replica è stata giudicata da qualcuno di "cattivo gusto ed eccessiva".

Tutto è cominciato quando Briatore ha pubblicato sui social le foto delle vacanze "dorate" in Kenya in compagnia del figlio. Gli haters a quel punto si sono focalizzati sull'aspetto fisico del bambino, ritenuto "in sovrappeso". E poi è arrivata la reazione del padre.



«I commenti stupidi sui bambini - ha sentenziato Briatore - sono fatti da sfigati rancorosi gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro… Poveretti».

Il bambino ha trascorso le festività con il papà, mentre la mamma è rimasta bloccata in Thailandia. Tutta colpa della tempesta tropicale Pabuk che si è abbattuta con estrema violenza sul paese asiatico e ha portato alla cancellazione dei numerosi voli bloccando migliaia di persone tra cui anche i vip che avevano deciso di trascorrere proprio lì le vacanze di Natale.



