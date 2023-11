Elaine Santos, polmonite stronca conduttrice tv a 38 anni, era incinta di 5 mesi: lascia un figlio e il marito

Una crisi respiratoria improvvisa, poi la polmonite e il ricovero in terapia intensiva: in due giorni Elaine Santos se n'è andata a 38 anni. Era incinta di cinque mesi, lascia il figlio Theo di quasi due anni e il marito. Un dramma che ha commosso il Brasile perché la conduttrice televisiva era molto nota e stimata in particolare per il tg Canção Nova Notícias.

A dare notizia della morte è stata la sua famiglia, attraverso un post pubblicato sui social.

Nel racconto dei familiari, Elaine «è stata ricoverata lunedì 20 novembre per insufficienza respiratoria.

Era incinta di 23 settimane, la sua salute è peggiorata in fretta, così in fretta che lei e il bambino non sono riusciti a sopravvivere», si legge.

I funerali si sono svolti mercoledì 22 novembre a Guaratinguetá (San Paolo). Elaine Santos è stata conduttrice per 15 anni nell'emittente Canção Nova, diventando uno dei volti più amati dai telespettatori brasiliani. Ha lavorato fino a due giorni prima della crisi respiratoria che non le ha lasciato scampo.

"Elaine ha lasciato - si legge in una nota della catena televisiva - un enorme vuoto nelle nostre vite e nella nostra redazione. Per 15 anni ha lavorato come giornalista a Canção Nova e, con grande impegno e sempre con un sorriso sul viso, ha affascinato tutti noi".