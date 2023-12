Caso Ferragni, Donatella Versace la difende: «Lei e Fedez esempio per l'Italia». Poi l'attacco a Selvaggia Lucarelli

Continua l'Affaire Ferragni. Dopo le critiche degli ultimi giorni per la vicenda delle vendite del pandoro Balocco e la conseguente multa di un milione di euro all'influencer più famosa d'Italia, sono moltissimi i personaggi della tv e dello spettacolo intervenuti per parlare dell'accaduto. Tra questi, anche Donatella Versace. La stilista ha infatti commentato un post di Chiara Ferragni, difendendo l'imprenditrice digitale e attaccando anche Selvaggia Lucarelli, senza però nominarla esplicitamente.

Il commento

«Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza».

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Il commento e la frecciatina della stilista non sono passati inosservati. Con un post su Twitter, Selvaggia Lucarelli ha infatti condiviso lo screen delle righe incriminate, sottolineando come la stilista abbia preso un post di Sanremo, e non attuale: «La cosa migliore è che è talmente lucida che s’è sbagliata e l’ha scritto sotto un post di Sanremo». Poi il commento sulla scelta delle parole usate da Donatella Versace: «Mi piace anche questa cosa che abbiamo passato un mese a parlare di patriarcato e poi “QUELLA che si definisce giornalista”.»