Chiara Ferragni, la tuta delle scuse costa 600 euro (ed è sold out)

Un'influencer resta un'influencer. Anche se affranta e dimessa, quasi senza trucco durante un reel di mea culpa registrato per contrastare la bufera social di cui è vittima da ormai una settimana. La tuta di Chiara Ferragni, quella delle pubbliche scuse dopo la polemica sul caso Pandoro, è sold out. Per giorni si è parlato, infatti, del famigerato "maglione grigio", talmente fuori palette da rendere la contrita imprenditrice digitale ancora più contrita, pallida e desolata.

Ma non si trattava di un maglione bensì di una tuta in lana e angora firmata Laneus, prezzo di cartellino 600 euro. Ai più attenti non è infatti sfuggito che lo stesso look era stato sfoggiato in montagna durante il soggiorno in Svizzera dei Ferragnez (ricordate la battuta di Fedez sui 500 chalet?).