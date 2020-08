Lady Diana, la nuova statua a Kensington Palace riunisce William e Harry

William e Harry riuniti per mamma Diana. Il primo luglio del 2021, giorno in cui la principessa Diana avrebbe compiuto sessant'anni, una statua in suo onore sarà installata a Kensington Palace, il palazzo di Londra in cui visse con i figli dopo il divorzio dal principe Carlo.



Sono stati proprio William e Harry, a commissionare il monumento in ricordo di mamma Diana. Lo scopo era di celebrarla per riconoscere "il suo impatto positivo". È una rara iniziativa comune del duca di Cambridge e del duca del Sussex, che conducono esistenze completamente separate da quando Harry ha deciso di lasciare il Regno Unito insieme alla moglie Meghan e al figlio per trasferirsi a vivere a Los Angeles.

Meghan Markle come non l'avevate mai vista: sandali e cappello di paglia nel giardino della nuova casa

Harry, le frizioni con la famiglia reale e le lacrime di Meghan: «Quello fu l'inizio della fine»

I principi William e Harry, stando a quanto riportato dal Daily Express, sarebbero tornati a firmare insieme un comunicato nel ricordo di Lady D: «L’opera onora l’impatto positivo che nostra madre ha avuto sul mondo», si legge.

«Tutti coloro che visiteranno i giardini di Kensington Palace potranno così riflettere sui valori che lei ci ha lasciato in eredità». Nel 2017, in occasione dei vent’anni dal tragico incidente parigino, sono stati proprio William e Harry a commissionare la statua allo scultore britannico Ian Rank-Broadley.

Ultimo aggiornamento: 29 Agosto, 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA