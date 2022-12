David Rudisha, campione olimpico sopravvive a un incidente aereo. Nel 2019 uscì illeso da un altro terribile schianto

David Rudisha vivo per miracolo. Il detentore del record mondiale degli 800 metri e due volte campione olimpico keniano è sopravvissuto ad un incidente aereo avvenuto nella serata di sabato scorso nella regione del Kajado, a sudovest della capitale Nairobi. Come ha raccontato lo stesso Rudisha, l'aeroplano leggero sul quale viaggiava in compagnia di altre cinque persone è precipitato in una zona rocciosa vicino al parco del Masai Mara, una delle ali ha colpito un albero e il velivolo si è ribaltato.

«Tutto andava bene dopo circa sette o otto minuti di volo, quando il motore dell'aereo si è improvvisamente spento. Sono stati attimi di terrore», ha dichiarato al quotidiano Daily Nation il campione olimpico che si è ritirato lo scorso anno dalle competizioni internazionali. Uno degli occupanti è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate dopo l'incidente. Altri, che hanno riportato ferite minori, sono stati portati in ospedale e successivamente dimessi. Rudisha sarebbe rimasto illeso.

L'altro incidente

Non è la prima volta che Rudisha può definirsi miracolato. Nel 2019, sulle strade di casa a Kilgoris, il due volte oro olimpico perse il controllo del Suv che stava guidando, schiantandosi contro un autobus. Nonostante il tremendo impatto e l'auto distrutta, Rudisha ne uscì praticamente illeso e senza fratture.