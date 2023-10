David Beckham e Victoria, l'interruzione durante il documentario: «Sii onesta, con che macchina andavi a scuola?»

David Beckham e Victoria, è diventato virale un frammento del nuovo documentario in quattro parti di Netflix «Beckham», in cui l'ex cantante delle Spice Girls parla delle sue origini. «Vengo da una famiglia della classe operaia», ha detto la stilista davanti le telecamere. Ed ecco che all'improvviso spunta da un'altra stanza la leggenda del calcio che, interrompendo l'intervista, si ricolge direttamente alla moglie: «Sii onesta», dice Beckham maliziosamente. «Sono onesta», risponde Victoria guardando il marito. A quel punto Beckham incalza con piglio più deciso: «Con quale macchina tuo padre ti portava a scuola?». «No, no, no. Dipende», risponde lei titubando. «Quale?», insiste l'ex calciatore. Alla fine Victoria ammette: «In una Rolls-Royce», chiarendo così che la sua famiglia non era affatto di origini modeste. «Grazie», ha detto alla fine David soddisfatto.

Rebecca Loos, chi è e cosa fa oggi la (presunta) amante di David Beckham: «Avrò sempre quell'etichetta»

La serie

Alla première del documentario, era presente la famiglia al completo.

Marito, moglie e i figli Brooklyn Peltz Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham e la loro figlia più giovane, Harper. La serie Netflix è diretto dal premio Oscar Fisher Stevens: «Sapevo di voler realizzare una storia sulla famiglia, sui padri e sui figli», ha detto il regista a People.

Victoria ha affermato che la reazione negativa che David ha ricevuto dopo aver ricevuto un cartellino rosso nella Coppa del Mondo del 1998 in Francia lo ha lasciato «clinicamente depresso». Nel secondo episodio della serie di documentari, Victoria e David discutono di quanto accaduto alla fine degli anni '90 dopo che David fu espulso durante una partita con l'Argentina. Dopo la partita, un pub mise un'immagine con la stella fuori dai suoi locali e durante la prima trasferta del Manchester United la stagione successiva, a West Ham, l'autobus della squadra fu colpito da pietre e bicchieri da pinta.

Il retroscena

«Era assolutamente distrutto. Era a pezzi. Era davvero depresso, assolutamente clinicamente depresso. Mi ha fatto così male, voglio ancora uccidere queste persone», ha detto Victoria. Mentre David ha aggiunto: «Vorrei che ci fosse una pillola che potresti prendere in grado di cancellare certi ricordi. Ho fatto uno stupido errore. Mi ha cambiato la vita. Eravamo in America, stavamo per avere il nostro primo bambino, e ho pensato 'staremo bene, tra un giorno o due la gente se ne sarà dimenticatà. Non credo di averne mai parlato, solo perché non potevo. Trovo difficile parlare di quello che ho passato perché è stato così estremo. Ovunque andassi, subivo abusi ogni singolo giorno. Camminare per strada e vedere la gente guardarti in un certo modo, sputarti, insultarti, venire in faccia e dire alcune delle cose che hanno detto, è difficile. Non stavo mangiando, non stavo dormendo. Ero un disastro. Non sapevo cosa fare», ha raccontato l'ex giocatore.