David Beckham, l'amore con Victoria e il disturbo compulsivo di cui soffre: «Lui era ossessionato da lei, una volta guidò 4 ore per vederla 7 minuti»

David Beckham disse agli amici di voler sposare Victoria subito dopo averla vista cantare in un video musicale in TV. Lei ammette di essere andata alle partite del Manchester United solo per vederlo: «Alcuni diranno per fare stalking, io dico per vederlo».Al loro secondo incontro, sempre durante una partita del Manchester United, lei, allora famosissima cantante delle Spice Girls, scrisse il suo numero su un biglietto aereo che aveva usato per andare alla partita e gli disse "è meglio che mi chiami". Lui l'ha presa in parola, trascorrendo ore al telefono con lei. Sono passati 25 anni e 4 figli da allora. David e Victoria Beckham sono una delle coppie più longeve (e invidiate) dello star system. Proprio loro, insieme agli amici e alla famiglia hanno messo a nudo in un documentario il loro amore. La miniserie diretta dal premio Oscar Fisher Stevens e prodotta dal vincitore di un Emmy John Battsek, che uscirà su Netflix il 4 ottobre, offrirà uno sguardo approfondito sulla vita dello sportivo grazie alle testimonianze di famigliari, amici ed ex compagni di squadra. La coppia, che divenne nota in tutto il mondo come “Posh and Becks”, racconta come si incontrarono nel 1997 dopo una partita del Manchester United.