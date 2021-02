Alice Cooper, la rockstar fa vaccino anti-Covid tra i selfie: «Questi volontari sono fantastici»

La rockstar Alice Cooper in prima fila per la campagna vaccinale anti Covid. L'iconico autore di Poison e He's Back (The Man Behind the Mask) ha infatti ricevuto da poco, entusiasta, la sua prima dose di vaccino. La rockstar si è poi concessa allo staff dei volontari che - divertiti - lo hanno fermato per avere selfie e autografi. Il fatto è emerso grazie ai media locali e ad alcuni post che hanno cominciato a circolare sui principali social. In particolare, la volontaria che ha vaccinato Cooper ha postato su Twitter: «Non capita tutti i giorni di uscire e vaccinare una leggenda. Ma questo è successo la scorsa settimana». Il fatto è accaduto a Goodyear (Arizona), negli Stati Uniti.

It’s not every day you get to vaccinate and hang out with a legend. This happened last week. pic.twitter.com/iBSH2UhB1W — Alicia (@Alicialynn24) February 14, 2021

Insieme a Cooper c'era anche la moglie Sheryl, che a sua volta ha ricevuto la dose. La coppia, che recentemente ha dichiarato di aver contratto il coronavirus, ha rilasciato alcune dichiarazioni nei pressi dell'ospedale di Abrazo West Campus: «Siamo qui oggi per firmare autografi e per tirare un po' su il morale», ha dichiarato il cantante. Che ha anche chiarito che tornerà per il richiamo: «Penso che sia una buona idea fare entrambe le dosi. Tornerò tra 21 giorni per la prossima», così Cooper.

Poi la rockstar ha ringraziato tutto il personale sanitario, soprattutto i volontari, da mesi impegnati per arginare la pandemia in tutto il Paese: «Tutte le persone qui fuori sono fantastiche, tutti i volontari sono fantastici. Voglio solo ringraziare tutti per il lavoro svolto e penso che una volta vaccinati, sconfiggeremo questa cosa (il coronavirus Ndr.)». Poi ha scherzato: «Se Alice Cooper può avere una possibilità, chiunque può», ha concluso ridendo.

